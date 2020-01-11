Instagram удаляет посты в поддержку Сулеймани из-за санкций США
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Instagram удаляет публикации в поддержку убитого генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, сообщает CNN со ссылкой на представителя Facebook, материнской компании Instagram.
Удаления происходят в соответствии с законами США о санкциях, отметил источник.
Власти Ирана осуждают принятые меры, представитель иранского правительства Али Рабией на своей странице в Twitter назвал действия Instagram «недемократичными».
Иранский генерал Касем Сулеймани был убит 3 января 2020 года ракетным ударом американских ВВС по приказу президента США Дональда Трампа. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть генерала.
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