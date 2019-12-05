Компанию Якубца назвали самой вредоносной хакерской группировкой в мире

Компания Evil Corp, которой руководит россиянин Максим Якубец, является самой мощной хакерской преступной группировкой в мире, заявили в Национальном агентстве по борьбе с преступностью (NCA) Великобритании. Об этом сообщает «Интерфакс».

В агентстве отметили, что вирусы, создаваемые и распространяемые Evil Corp, привели к финансовым потерям в размере сотен миллионов фунтов стерлингов «в одной только отдельно взятой Великобритании».

Также в сообщении NCA говорится, что компания Якубца является самой значительной угрозой для Великобритании в киберпространстве.

Ранее стало известно, что власти Соединенных штатов обвинили россиян Максима Якубца и Игоря Турашова в киберпреступлениях.

Якубец подозревается в организации хакерской группировки, совершавшей кражи личных и финансовых данных пользователей. Турашову предъявлены аналогичные обвинения.

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