Компанию Якубца назвали самой вредоносной хакерской группировкой в мире
Компания Evil Corp, которой руководит россиянин Максим Якубец, является самой мощной хакерской преступной группировкой в мире, заявили в Национальном агентстве по борьбе с преступностью (NCA) Великобритании. Об этом сообщает «Интерфакс».
В агентстве отметили, что вирусы, создаваемые и распространяемые Evil Corp, привели к финансовым потерям в размере сотен миллионов фунтов стерлингов «в одной только отдельно взятой Великобритании».
Также в сообщении NCA говорится, что компания Якубца является самой значительной угрозой для Великобритании в киберпространстве.
Ранее стало известно, что власти Соединенных штатов обвинили россиян Максима Якубца и Игоря Турашова в киберпреступлениях.
Якубец подозревается в организации хакерской группировки, совершавшей кражи личных и финансовых данных пользователей. Турашову предъявлены аналогичные обвинения.
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