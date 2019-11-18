США продлили лицензию Huawei на 90 дней
Администрация США приняла решение отложить введение ограничений в отношении китайской корпорации Huawei на 90 дней, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление американского министерства торговли.
Временная генеральная лицензия компании Huawei Technologies Co., Ltd. была продлена до 16 февраля 2020 года.
Таким образом, американские компании смогут продолжить поставлять телекоммуникационной корпорации Huawei продукцию, которая не затрагивает национальную безопасность США.
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