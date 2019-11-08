Российский аналог «Википедии» представят в Уфе 21 ноября

21 ноября в Уфе состоится презентация российской версии свободной энциклопедии «Википедия». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ответственного редактора научного издательства «Большая российская энциклопедия» Сергея Кравеца.

Как отмечается, проект будет продемонстрирован на конференции «Современная региональная энциклопедистика: место и роль в обществе, перспективы развития».

По словам Кравеца, российская энциклопедия будет отличаться от «Википедии», проекты не имеют ничего общего.

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