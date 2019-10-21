Цукерберг обвинил Россию во вмешательстве в выборы США 2020 года

Глава компании Facebook Марк Цукерберг заявил, что они зафиксировали попытки вмешательства России, Китая и Ирана в президентские выборы США, которые пройдут в 2020 году. Об этом сообщает NBC News.

По словам Цукербурга эти страны пытаются вмешиваться в выборы, используя все более изощренные методы.

При этом он настроен уверено, поскольку Facebook сыграл некоторую роль в защите крупных мировых выборов с 2016 года. Среди них выборы во Франции, в Германии, в ЕС в целом, в Индии, в Мексике, в Бразилии.

Социальная сеть заблокировала четыре аккаунта в рамках борьбы с международным влиянием в понедельник, 21 октября. Три из них принадлежали Ирану и один России.