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Женщина получила ранение на кладбище в Авдеевке

Женщину ранило на кладбище в Авдеевке из-за детонации взрывоопасного предмета

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Станислав Красильников/РИА Новости

Мирная жительница Авдеевки ранена в результате детонации взрывоопасного предмета (ВОП). Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, передает ТАСС.

«В населенном пункте Авдеевка в результате детонации ВОП на территории кладбища ранена женщина 1972 года рождения», — сказано в сообщении.

До этого сообщалось, что примерно половина Авдеевки освобождена от мин, установленных Вооруженными силами Украины. Командир группы разминирования уточнил, что в данный момент и в первую очередь идет работа в жилых районах — это необходимо сделать для того, чтобы население освобожденного города смогло перестать жить в страхе подорваться на каждом шагу.

Незадолго до этого глава ДНР Денис Пушилин заявил, что власти Донецкой народной республики в ближайшие дни собираются запустить транспортное сообщение между Авдеевкой и Ясиноватой.

Ранее Пушилин оценил количество домов, подлежащих восстановлению в Авдеевке.

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