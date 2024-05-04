Женщина получила ранение на кладбище в Авдеевке

Мирная жительница Авдеевки ранена в результате детонации взрывоопасного предмета (ВОП). Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, передает ТАСС.

«В населенном пункте Авдеевка в результате детонации ВОП на территории кладбища ранена женщина 1972 года рождения», — сказано в сообщении.

До этого сообщалось, что примерно половина Авдеевки освобождена от мин, установленных Вооруженными силами Украины. Командир группы разминирования уточнил, что в данный момент и в первую очередь идет работа в жилых районах — это необходимо сделать для того, чтобы население освобожденного города смогло перестать жить в страхе подорваться на каждом шагу.

Незадолго до этого глава ДНР Денис Пушилин заявил, что власти Донецкой народной республики в ближайшие дни собираются запустить транспортное сообщение между Авдеевкой и Ясиноватой.

Ранее Пушилин оценил количество домов, подлежащих восстановлению в Авдеевке.