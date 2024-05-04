В России поручили создать комиссию по борьбе с нелегальной занятостью

Правительство России постановило создать межведомственную комиссию субъектов РФ по противодействию нелегальной занятости. Соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

«...утвердить прилагаемое положение о создании и деятельности межведомственных комиссий субъектов Российской Федерации по противодействию нелегальной занятости», — сказано в тексте.

Подчеркивается, что задачей комиссии является мониторинг результатов работы по противодействию нелегальной занятости.

До этого послу России в Душанбе вручили ноту из-за «нарушения прав» граждан Таджикистана и «необоснованных случаев отказа» во въезде своих граждан в Россию. Кроме того, МИД Таджикистана также выпустил срочную рекомендацию с призывом к своим гражданам воздержаться от поездок на территорию России на всех видах транспорта без острой необходимости.

Ранее эксперт по работе с мигрантами Коженов опроверг отъезд граждан Таджикистана из РФ.