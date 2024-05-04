В Сербии спасли трех заблудившихся в горах россиян

Сербские экстренные службы города Чачак спасли трех российских граждан, заблудившихся на горе Каблар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД республики.

«Сотрудники Сектора по чрезвычайным ситуациям обнаружили и спасли трех иностранных граждан, которые сегодня потерялись на горе Каблар», – сообщили в ведомстве, добавив, что две девушки и молодой человек сбились с маршрута и застряли в труднодоступном месте.

Отмечается, что пожарные из города Чачак быстро отреагировали, нашли и спасли заблудившихся россиян. Из-за труднодоступности спасение российских граждан заняло около двух часов.

В апреле в Татарстане семья заблудилась в лесу, собирая дикоросы. Двух женщин и ребенка пришлось искать спасателям.

До этого пленный военнослужащий украинской армии Тарас Мельничук рассказал, что заблудился и попал в плен российской армии после того, как его сослуживец отказался вывести его к позициям ВСУ.

Ранее на Урале подросток пошел смотреть на уток и заблудился в тайге.