В Москве задержан устроивший стрельбу на Коровинском шоссе

МВД сообщило о задержании третьего участника драки со стрельбой на Коровинском шоссе в Москве. Об этом пишет РИА Новости.

После этого инцидента было возбуждено дело о хулиганстве.

До этого сообщалось, что мужчина расстрелял двоих человек на Коровинском шоссе после конфликта. Пострадавших эвакуировала карета скорой помощи.

По словам свидетелей, нападавший был одет в черное и носил бороду.

До этого оренбуржец устроил стрельбу во дворе дома после ссоры с девушкой.

По информации ведомства, инцидент произошел 18 апреля во дворе дома на проспекте Победы. Местный житель устроил стрельбу из охолощенного оружия, приобретенного в интернет-магазине. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали предполагаемого стрелка. Подозреваемый объяснил, что перед произошедшим поссорился с девушкой и пребывал в подавленном эмоциональном состоянии.

Ранее правоохранители задержали участников перестрелки в Приморье.