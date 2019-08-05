Илон Маск пошутил над британской королевой

Основатель компании SpaceX Илон Маск высмеял королеву Великобритании Елизавету II. Соответствующее сообщение он оставил в своем твиттере.

Отмечается, что Маск выложил в своем аккаунте соцсети кадр из британского мультсериала «Телепузики».

Кроме того, в комментарий к записи он прикрепил коллаж из фотографий Елизаветы II в тех цветных нарядах, которые были у персонажей шоу.

В свою очередь, пользователи соцсети отметили шутку Маска, показав ему свои варианты коллажей с известными личностями.

Ранее Маск презентовал чип для чтения мыслей.