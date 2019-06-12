Живых судей могут заменить онлайн версией

Экспертное сообщество рассмотрит инициативу введения в России системы онлайн-правосудия, об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя Аналитического центра при российском правительстве Владислава Онищенко.

Онищенко рассказал, что такая система позволит ускорить процесс рассмотрения дела и облегчит работу судей. Так если местный судья не может рассмотреть конкретно дело из-за сильно занятости либо ввиду недостатка опыта в делах с определенной спецификой, им может заняться любой свободный судья их регионов.

«Что мешает ему в хорошем и удаленном доступе рассматривать дело? Ничего. В идеале было бы вообще, исключая все аспекты персонального вовлечения, эмоциональной окраски, обезличивать информацию», — заявил Онищенко.

Он уточнил, что пока эта инициатива только обсуждается.