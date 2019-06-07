Роскомнадзор предложил отменить штрафы для СМИ за нарушение возрастной маркировки

Глава Роскомнадзора Александр Жаров высказался против штрафов для СМИ за нарушение закона о возрастной маркировке,Ю передает корреспондент «Газеты.Ru».

Он пояснил, что саму маркировку нужно оставить, но отменить административную ответственность, и тогда «все будет нормально».

«Я думаю, что ни у кого из СМИ возражений против того, чтобы ставить возрастную маркировку, нет. Потому что есть возражения, что закон вроде как уведомительный, а штрафы за него реальные», — сказал Жаров.

Отмечается, что в России существуют маркировки 0+, 6+, 12+, 18+.

Ранее президенту России Владимиру Путину пожаловались на «тонкую грань разврата между маркировками 0+ и 6+».