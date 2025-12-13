Захарова после удара ВСУ по храму указала Западу на отчеты о религиозной свободе

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на храм в Красноармейске в Донецкой народной республике (ДНР). Пост с соответствующим содержанием она опубликовала в своем Telegram-канале.

«Как это (удар по храму — «Газета.Ru») соотносится с бесконечными докладами о «свободе вероисповедания», исполняемыми ежегодно западными МИДами?» — написала дипломат.

12 декабря Telegram-канал SHOT сообщил, что украинские военные нанесли удар по храму Архистратига Михаила в Красноармейске. По информации журналистов, в тот момент в здании находился священник, который получил пять огнестрельных ранений. Ему потребовалась госпитализация.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов 1 декабря доложил президенту страны Владимиру Путину, что российские военнослужащие взяли под контроль Красноармейск в ДНР. В свою очередь, глава государства выразил уверенность, что зачистка данного населенного пункта от ВСУ обеспечит поступательное решение всех основных задач, которые были поставлены в начале специальной военной операции.

