Словакия выступила за восстановление отношений с Россией

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил за восстановление отношений с Россией. Об этом он рассказал эфире программы «Субботние диалоги».

Фицо добавил, что поручил министерству иностранных дел Словакии перезапустить работу комиссий по экономическому сотрудничеству с РФ.

«Я отношусь к тем, кто призывал и будет призывать к восстановлению отношений [с Россией]», — сказал он.

До этого премьер-министр республики заявлял, что Словакия рассмотрит варианты подачи иска против Европейского союза (ЕС) в связи с планами сообщества прекратить поставки российского газа с 2028 года.

По словам Фицо, обращение в суд может последовать в зависимости от решения Европейской комиссии (ЕК), а также от гарантий при его принятии для Словакии. При этом детали потенциального иска, в частности, возможная сумма взыскания, не уточняется.

Ранее сообщалось, что Словакия намерена подать в суд на ЕС.