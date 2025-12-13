На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мужчина, перешедший границу Финляндии, выдворен в Россию

Финляндия вернула в Россию мужчину, который незаконно пересек границу страны
Lehtikuva/Reuters

Финские власти вернули в Россию мужчину, задержанного в конце ноября за незаконное пересечение восточной границы и находившегося под стражей на финской территории. Об этом сообщила Пограничная охрана Юго-Восточной Финляндии.

Как говорится в официальном сообщении, инцидент зафиксирован 27 ноября. Мужчина незаконно проник в Финляндию с российской стороны, перейдя границу на северном берегу реки Вуокса – в районе, где еще не завершено строительство нового пограничного заграждения.

После срабатывания датчиков и привлечения кинологических расчетов пограничники приступили к поиску нарушителя. Через несколько часов он был задержан в центре города Иматра, неподалеку от водопада Иматранкоски.

Действия задержанного квалифицированы как нарушение государственной границы и действующего запрета на въезд в Европейский Союз. Причины введенного запрета в материалах пограничной службы не уточняются. Рассмотрение прошения о предоставлении убежища было прекращено, и мужчина был возвращен в Россию в установленном порядке. Процедура репатриации завершилась 11 декабря.

По информации издания Yle, возвращение мужчины в Россию произошло из-за того, что он сам отказался от своего прошения о предоставлении убежища. В материале отмечается, что подобная практика применялась и ранее. Например, летом 2025 года финские власти вернули в Россию бывшего участника ЧВК «Вагнер», который после незаконного пересечения границы сначала подал, а затем отозвал свою заявку на предоставление убежища.

Ранее финский журналист высказался об особой экономической зоне на границе Финляндии и РФ.

