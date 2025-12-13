Северное сияние заметили в Ленинградской области

Северное сияние появилось в небе над Ленинградской областью минувшей ночью. Пользователи соцсетей поделились фото и видео атмосферного явления.

Так, в Telegram-канале «Астрофотоболото» показали видео, снятое в ночь на 13 декабря «в полете на восток немного за 60-й широтой». Около часа небо освещали всполохи северного сияния, следует из комментария к видео.

Также в канале опубликованы фото и видео пользователей, снявших атмосферное явление в районе Осиновецкого маяка, расположенного во Всеволожском районе области, и в Выборге в заливе Салакка-Лахти.

В Шепелево на берегу Финского залива можно было увидеть ажурное северное сияние, когда в небе сначала появились дюны, а затем «заполыхало ярко-ярко». Зафиксировали даже полеты метеоров, отмечают авторы поста.

В ноябре жители некоторых российских регионов увидели редкое северное сияние. Это стало возможно из-за мощной магнитной бури.

Ранее над Барнаулом заметили похожие на волны облака.