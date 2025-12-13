В СК рассказали, что могло произойти с семьей Усольцевых

Члены пропавшей в турпоходе под Красноярском семьи Усольцевых могли замерзнуть. Об этом рассказали РИА Новости в ГСУ СК региона.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время с учетом имеющихся в деле доказательств приоритетной остается версия о несчастном случае.

«Вероятнее всего, из-за резкого изменения погодных условий они могли где-то укрыться и впоследствии замерзнуть, кто-то из взрослых членов семьи мог травмироваться в труднопроходимых участках тайги», — сказала собеседница агентства.

Она подчеркнула, что до момента обнаружения семьи СК обязан отрабатывать все версии.

Следствие рассматривает и криминальную версию в деле о пропаже супругов Усольцевых и их пятилетней дочери в тайге Красноярского края. По делу продолжаются допросы свидетелей и оперативно-розыскные мероприятия. Очевидцы ранее сообщили, что Усольцевы были одеты не по сезону легко и ушли не в том направлении, где потом их искали. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

