На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о продвижении ВС РФ вглубь обороны ВСУ в Запорожской области

Балицкий: ВС РФ поразили бригады ВСУ в Запорожской области
true
true
true
close
Алексей Майшев/РИА Новости

Подразделения группировки «Днепр» ВС РФ поразили бригады механизированной, береговой обороны и теробороны ВСУ у села Разумовка Запорожской области, написал в Telegram-канале глава региона Евгений Балицкий.

Чиновник отметил, что российские военные из группировки «Восток» продвигаются вглубь обороны противника.

«Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, двух штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Гуляйполе и Терноватое», — сообщил он.

До этого в результате атаки противника в ряде сел Токмакского, Михайловского и Васильевского муниципальных округов Запорожской области пропал свет. Спустя полчаса подачу электричества удалось восстановить. На этом фоне Балицкий предупреждал о рисках повторных ударов ВСУ, которые осложняют ремонтные работы.

Ранее российские военные взяли «несокрушимый утес» ВСУ в Донбассе.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Угон по Bluetooth: как хакеры вскрывают автомобили и что делать в случае киберугона
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами