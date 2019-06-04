Трамп решил заключить с Лондоном сделку по Huawei

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Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос о том, как Вашингтон отреагирует на «связь» британской разведки с Huawei. Об этом сообщает The Guardian.

По его словам, возможные связи разведки Великобритании с компанией Huawei «не станут проблемой».

Он также добавил, что намерен заключить с Лондоном соглашение по китайской компании.

Трамп подчеркнул, что США и Британия смогут договориться о том, что «делать» с Huawei.

Ранее сообщалось, что СМИ назвали Huawei огромным вызовом для Европы.