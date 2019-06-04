Трамп решил заключить с Лондоном сделку по Huawei
Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос о том, как Вашингтон отреагирует на «связь» британской разведки с Huawei. Об этом сообщает The Guardian.
По его словам, возможные связи разведки Великобритании с компанией Huawei «не станут проблемой».
Он также добавил, что намерен заключить с Лондоном соглашение по китайской компании.
Трамп подчеркнул, что США и Британия смогут договориться о том, что «делать» с Huawei.
Ранее сообщалось, что СМИ назвали Huawei огромным вызовом для Европы.