Звезду YouTube приговорили к 10 годам тюрьмы

Суд вынес приговор блогеру и звезде YouTube Остину Джонсу за различные сексуальные преступления, в том числе в производстве детской порнографии. Об этом сообщает Chicago Tribune.

Отмечается, что после продолжительного слушания судья приговорил 26-летнего Джонса к 10 годам тюремного заключения. Во время вынесения приговора журналисты заметили, как блогер дрожал.

10 мая 2015 года музыкальный веб-сайт сообщил, что Остин Джонс общался с несколькими несовершеннолетними поклонницами онлайн, заставляя их делать различные задания сексуального характера на камеру.

Видео Джонса собирали на YouTube по 20 миллионов просмотров. Блогер был активен в 2007 — 2017 годах до своего ареста.