WikiLeaks опубликовала видео с котом Ассанжа, смотрящим на арест хозяина
WikiLeaks разместила видео с котом Джулиана Ассанжа, который по телевизору наблюдает за арестом хозяина. Запись была опубликована в твиттере.
На ролике запечатлен момент, когда питомцу показывают кадры задержания.
«Мы можем гарантировать, что кот Ассанжа в безопасности. Ассанж попросил своих адвокатов обезопасить его от угроз посольства [Эквадора] в середине октября [2018]», — говорится в комментарии к видео.
Подчеркивается, что основатель WikiLeaks и его кот воссоединяется на свободе.
Ранее сообщалось, что Bloomberg узнал об условиях содержания Ассанжа в британской тюрьме.
11 апреля основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж был арестован в центре Лондона после того, как Эквадор отказал ему в убежище из-за неоднократного нарушения условия предоставления политического убежища.