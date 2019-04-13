WikiLeaks опубликовала видео с котом Ассанжа, смотрящим на арест хозяина

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WikiLeaks разместила видео с котом Джулиана Ассанжа, который по телевизору наблюдает за арестом хозяина. Запись была опубликована в твиттере.

На ролике запечатлен момент, когда питомцу показывают кадры задержания.

«Мы можем гарантировать, что кот Ассанжа в безопасности. Ассанж попросил своих адвокатов обезопасить его от угроз посольства [Эквадора] в середине октября [2018]», — говорится в комментарии к видео.

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Подчеркивается, что основатель WikiLeaks и его кот воссоединяется на свободе.

Ранее сообщалось, что Bloomberg узнал об условиях содержания Ассанжа в британской тюрьме.

11 апреля основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж был арестован в центре Лондона после того, как Эквадор отказал ему в убежище из-за неоднократного нарушения условия предоставления политического убежища.