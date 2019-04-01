Президент Казахстана начал вести инстаграм

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Президент Казахстана Касым- Жомарт Токаев завел свою страницу в инстаграме. Об этом сообщил его пресс-секретарь Берик Курмангали.

Курмангали призвал подписываться на страницу главы государства, а также подчеркнул, что она является его единственной официальной страницей.

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В первом посте президент написал, что уже несколько лет активно ведет твиттер, где высказывается об актуальных для Казахстана событиях.

«Решил продолжить эту практику в популярной сети Instagram», — написал Токаев.

Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров рассказал, что знает о происходящем в соцсетях, хотя сам нигде не зарегистрирован.