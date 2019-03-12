Facebook удалила рекламу кандидата в президенты США
Facebook удалила несколько рекламных объявлений кандидата в президенты США, сенатора от демократической партии Элизабет Уоррен. Об этом сообщает Politico.
По данным издания, соцсеть удалила рекламу Уоррен, в которой она призывала к распаду Facebook и других технологических гигантов.
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Как отмечается, компания объяснила удаление объявлений нарушением политики социальной сети.
При этом в последствии Facebook решила восстановить рекламные посты Уоррен для разрешения «активных дискуссий».
Ранее сообщалось, что Уоррен выступила за сохранение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).