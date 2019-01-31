Guardian: «российские хакеры» слили в сеть улики по «российскому делу»

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Неизвестные лица, которые пользовались российскими IP-адресами, создали сайт с доступом к материалам, которые якобы собрал спецпрокурор Роберт Мюллер по делу о вмешательстве России в выборы в США. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на иск, составленный командой Мюллера.

Отмечается, что злоумышленники выложили на файлообменный сайт около тысячи материалов, якобы связанных с «российским делом». В издании рассказали, что в октябре прошло года об этом также сообщал ныне удаленный аккаунт в твиттере @HackingRedstone.

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В офисе Мюллера заверили, что хакерам не удалось обнародовать секретные сведения. В ФБР также не обнаружили следов взлома правительственных серверов.

Ранее исполняющий обязанности генпрокурора США Мэтью Уитакер анонсировал скорое завершение расследования «российского вмешательства» в американские выборы 2016 года.