Пожар повредил студии американских телеканалов в Вашингтоне

В Вашингтоне произошел пожар в здании, в котором расположены новостные студии телеканалов Fox News, MSNBC и C-SPAN, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пожарную охрану.

Возгорание случилось, вероятно, из-за короткого замыкания, пострадавших не было. Огонь удалось потушить быстро.

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Утренняя передача Fox News в результате состоялась в прямом эфире, но трансляция шла из студии местного подразделения телекомпании в другом районе.

Редактор C-SPAN Стив Скалли рассказал, что студии его канала и Fox News сильно повреждены, а студию MSNBC в процессе тушения залили водой.