Huawei наказала сотрудников за новогодний твит с iPhone

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Huawei урезала зарплату двум сотрудникам после того, как в официальном твиттере китайской компании появилось новогоднее поздравление, отправленное со смартфона американкой компании Apple.

Хотя поздравление находилось в твиттере Huawei около 15 минут, его скриншоты успели широко разойтись по социальным сетям.

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«Счастливого 2019 года от Huawei!» — говорилось в поздравлении, а в углу отображалось оповещение, что твит был сделан с iPhone.

В издании Caixin уточнили, что этот инцидент мог быть связан не с ошибкой сотрудников, а сложностью с обходом блокировок — китайские власти закрыли доступ ко многим социальным сетям, включая Twitter. Иногда блокировки удается обходить с помощью VPN-сервисов, однако в этот раз они могли не сработать.

Сотруднику, который сделал новогодний твит, урезали зарплату более чем на $700, а его непосредственному начальнику не будут индексировать жалование на протяжении всего 2019 года, рассказали в издании.

Ранее «Газета.Ru» подробно рассказывала, как США испугались «жучков» Huawei.