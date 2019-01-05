Huawei наказала сотрудников за новогодний твит с iPhone
Huawei урезала зарплату двум сотрудникам после того, как в официальном твиттере китайской компании появилось новогоднее поздравление, отправленное со смартфона американкой компании Apple.
Хотя поздравление находилось в твиттере Huawei около 15 минут, его скриншоты успели широко разойтись по социальным сетям.
«Счастливого 2019 года от Huawei!» — говорилось в поздравлении, а в углу отображалось оповещение, что твит был сделан с iPhone.
В издании Caixin уточнили, что этот инцидент мог быть связан не с ошибкой сотрудников, а сложностью с обходом блокировок — китайские власти закрыли доступ ко многим социальным сетям, включая Twitter. Иногда блокировки удается обходить с помощью VPN-сервисов, однако в этот раз они могли не сработать.
Сотруднику, который сделал новогодний твит, урезали зарплату более чем на $700, а его непосредственному начальнику не будут индексировать жалование на протяжении всего 2019 года, рассказали в издании.
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