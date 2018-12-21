Песков прокомментировал проверку ВBC World News

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал проверку Роскомнадзором телеканала ВBC World News и его интернет-ресурсов. Об этом сообщает ТАСС.

Он ответил на вопрос, можно ли считать это ответной реакцией на действия британского медиарегулятора Ofcom в отношении российского телеканала RT.

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«Безусловно, можно», — сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что к телеканалу накопилось много вопросов из-за «тенденциозного освещения» некоторых событий.

«Но, естественно, никто, наверное, не вправе таким образом упрекать телерадиокомпанию. Это может сделать только то ведомство, которое имеет на это полномочия», — заключил Песков.

Ранее сообщалось, что официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала проверку в отношении ВBC World News.