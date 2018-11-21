Цукерберг в интервью CNN признал наличие проблем у Facebook

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Основатель Facebook Марк Цукерберг в интервью CNN заявил, что признает наличие проблем в компании.

«Многие критические замечания по самым крупным вопросам были справедливыми», — отметил Цукерберг.

Однако он отметил, что у компании есть и «другой взгляд на мир» по некоторым вопросам.

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«Есть большие проблемы, и я не пытаюсь сказать, что их нет», — сказал Цукерберг.

Он также заявил, что не намерен оставлять пост председателя совета директоров компании, несмотря на критику.

Генеральный директор Facebook также прокомментировал критический материал The Times.

«Многое из того, что было в этом материале, мы заранее обсудили с журналистами и я сказали им, что это неверно, но они все равно решили его опубликовать», — сказал он.

Ранее издание WSJ писало, что Цукерберг объявил своим топ-менеджерам, что компания находится «в состоянии войны». По данным издания, Цукерберг считает, что Facebook находится под сильным давлением инвесторов и законодателей.