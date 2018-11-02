СМИ рассказали о плане Пентагона начать кибератаку против России в случае «вмешательства»

Пентагон подготовил план кибератаки против России, которая будет открыта в случае ее вмешательства в промежуточные выборы в конгресс США, пишет The Daily Beast со ссылкой на знакомые с планом источники среди бывших и нынешних американских чиновников.

Американские военные хакеры могут проникнуть в российские киберсистемы в качестве «потенциального возмездия» за любую попытку вмешательства в выборы в Америке. В частности, 6 ноября на территории США состоятся промежуточные выборы в конгресс. О подобном плане кибератаки на Россию договорились разведка США и Пентагон.

Реклама

Отмечается, что после событий 2016 года в США обеспокоены тем, что Москва может начать более агрессивное вмешательство за несколько часов до начала голосования 6 ноября, утверждает The Daily Beast. Как отмечает издание, источники дали понять, что пусковым сигналом для широкомасштабного ответа США должно быть нечто больше, чем «пагубное влияние», с помощью которого можно повлиять на мнение людей или на их избирательный голос.

Россия отрицает вмешательство в американский избирательный процесс 2016 года.