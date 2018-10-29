Эквадор отклонил иск Ассанжа о защите его прав как беженца

Суд Эквадора не будет рассматривать иск адвокатов основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа об условиях его содержания в лондонском посольстве страны. Об этом сообщает Reuters.

Мотивационная часть судебного решения в данный момент не приводится.

Также в эквадорской дипмиссии заявили, что Ассанж может находиться в посольстве столько, сколько посчитает нужным, при условии, что он будет соблюдать установленные правила поведения.

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Ранее сообщалось, что для Ассанжа составили правила поведения на десять страниц.

Отмечалось, что для посещения основателя Wikileaks необходимо заблаговременно отправить по электронной почте запрос посольству Эквадора, которое имеет право посетителю отказать. В день его могут навестить не более трех гостей.

Также Ассанжу разрешили выходить в интернет и звонить только через Wi-Fi посольства. Помимо этого в дипмиссии напомнили о запрете на политические заявления, которые могут быть расценены как вмешательство в дела других государств. За нарушение последнего правила его могут лишить убежища.