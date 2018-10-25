Роскомнадзор оштрафовал Google

Компания Google должна будет выплатить штраф в размере от 500 до 700 тыс. руб. за неисполнение российского законодательства, говорится в сообщении на официальном сайте Роскомндзора.

Как отмечается, поисковик Google не подключился к федеральной государственной информационной системе, содержащей перечень запрещенных интернет-ресурсов.

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«При осуществлении контроля Роскомнадзором зафиксирован факт неисполнения компанией Google обязанности по подключению к федеральной государственной информационной системе», — говорится в сообщении ведомства.

Сообщается, что поисковик по требованию Роскомнадзора в течение 30 дней должен подключиться к федеральной государственной информационной системе, содержащей перечень запрещенных интернет-ресурсов. По истечении трех рабочих дней поисковая система должна начать фильтровать результаты поиска.