Акции Twitter рухнули на 20,5% на фоне падения стоимости акций других технологических компаний, сообщает Associated Press.

Ранее сообщалось о снижении стоимости акций компании на 17%.

Снижение произошло на фоне публикации отчета за второй квартал 2018 года, в котором, в частности, сообщалось о снижении числа пользователей. В компании подчеркнули, что ставят долгосрочную стабильность своей платформы выше числа пользователей.

Также ранее стало известно, что капитализация Facebook рухнула более чем на $120 млрд за один день.