Роскомнадзор потребовал от Apple удалить Telegram из appStore

Роскомнадзор направил в компанию Apple письмо, в котором потребовал удалить приложение мессенджера Telegram из российского сегмента магазина приложений appStore. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в «Газету.Ru».

Также в Роскомнадзоре потребовали от Apple, чтобы компания прекратила рассылку сервисных push-уведомлений мессенджера для пользователей, которые находятся на территории России

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Составители письма попросили руководство компании Apple проинформировать представителей Роскомнадзора о действиях, которые собираются предпринять в компании. Также в Роскомнадзоре предупредили, что если компания не предпримет никаких действий, то может произойти «нарушение функционирования» сервиса appStore на территории России.

По решению Таганского районного суда Москвы, которое вступило в силу 13 апреля 2018 года, Роскомнадзор и другие лица обязаны прекратить обеспечение технических условий для деятельности на территории России Telegram Messenger Limited Liability Partnership.

Ранее председатель российского Следственного комитета Александр Бастрыкин рассказал, почему блокировка мессенджера Telegram целесообразна.