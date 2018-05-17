В Роскомнадзоре отказались комментировать «слухи» о блокировке WhatsApp

После появления в СМИ сообщений о том, что перебои в работе мессенджера WhatsApp могут быть связаны с действиями Роскомнадзора, в ведомстве заявили, что не имеют отношения к неполадкам в работе сервиса. Об этом говорится в сообщении Роскомнадзора, поступившем в «Газету.Ru».

По данным ведомства, IP-адреса мессенджера WhatsApp не включены в Единый реестр запрещенной информации.

«Слухи Роскомнадзор не комментирует», — добавили в организации.

Ранее российские пользователи пожаловались на сбои, которые наблюдаются в работе мессенджеров WhatsApp и Viber. По данным телеграм-канала «Код Дурова», перебои были связаны с действиями Роскомнадзора. Ведомство якобы заблокировало 329 IP-адресов WhatsApp, а также 18 IP-адресов хостинг-провайдера Selectel.