Telegram подал жалобу на решение суда о блокировке

Представляющие интересы компании Telegram юристы оспорили решение столичного Таганского суда о блокировке мессенджера, передает РИА «Новости». Об этом сообщил глава международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

«Жалоба подана 11 мая 2018 года», — заявил Чиков.

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В самой жалобе указывается, что заявление о блокировке мессенджера было подано неуполномоченным лицом, судом был нарушен процессуальный порядок рассмотрения заявления и допущены нарушения принципа состязательности и права компании на защиту, а также не была обоснована необходимость вводимых в отношении компании ограничений.

«Большинство заблокированных адресов принадлежат международным интернет-компаниям, включая Google, Amazon, Digital Ocean и Microsoft. Эта массовая блокировка IP-адресов оказала пагубное влияние на широкий круг интернет-сервисов, которые не имеют ничего общего с Telegram», — подчеркнул Чиков.

Он также указал на то, что Роскомнадзором с целью ограничения доступа к Telegram было заблокировано около 20 млн IP-адресов.

Ранее сообщалось, что суд оставил без движения жалобу на блокировку Telegram из-за неуплаченной пошлины.