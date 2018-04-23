Спецслужбы раскрыли хакерскую группу в Челябинске

Сотрудники Управления ФСБ России по Челябинской области сообщили о пресечении деятельности международной хакерской группы, занимавшейся созданием программ для незаконного копирования компьютерных данных, передает РИА «Новости».

«Управлением ФСБ России по области пресечена деятельность международной хакерской группы, специализирующейся на разработке вредоносного программного обеспечения для несанкционированного копирования компьютерной информации и преодоления средств защиты систем кредитных организаций, социальных сетей, почтовых сервисов», — сообщили в ведомстве.

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Одним из участников группы оказался житель Челябинской области, по месту жительства которого были проведены следственно-оперативные действия, а также изъята электронно-вычислительная техника, содержащая следы преступления.

Против него было возбуждено уголовное дело о создании, использовании и распространении вредоносных компьютерных программ.