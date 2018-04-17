Адвокаты обжаловали решение о немедленной блокировке Telegram

Адвокаты Telegram обжаловали решение о немедленной блокировке мессенджера. Об этом «Газете.Ru» сообщил представитель Международной правозащитной группы «Агора» Дмитрий Колбасин.

Полный текст документа опубликовал адвокат Павел Чиков. В жалобе говорится, что немедленная блокировка Telegram существенно ограничивает права граждан и организаций.

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«По своей сути, немедленным обращением решения к исполнению фактически нивелируется право заинтересованного лица на защиту и пересмотр судебного решения», — говорится в тексте жалобы.

Также говорится, что суд первой инстанции, принимая решение о блокировке, не конкретизировал, как Telegram угрожает публичным интересам.

Ранее сообщалось, что юристы заявили о намерении обжаловать блокировку Telegram.