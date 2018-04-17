Роскомнадзор намерен блокировать способствующие работе Telegram ресурсы

Роскомнадзор намерен принимать все меры для блокировки Telegram, в том числе блокировать интернет-ресурсы, способствующие его работе, передает РИА «Новости».

«Решением Таганского районного суда на Роскомнадзор возложена обязанность ограничить доступ к интернет-ресурсам, функционирование которых обеспечивает Telegram Messenger Limited Liability Partnership. В связи с этим Роскомнадзор принимает и будет принимать все необходимые меры для выполнения решения суда, в том числе связанные с ограничением доступа к интернет-ресурсам, способствующим функционированию сервисов компании Telegram», — сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

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При этом в ведомстве обратили внимание, что в решении суда обязанность прекратить создавать технические условия для доступа к Telegram возложена не только на Роскомнадзор, но на «иные лица», то есть, в том числе и на компании-владельцев VPN и прокси-сервисов.​

Ранее сообщалось, что более 1 млн IP-адресов было заблокировано, после того как создатель мессенджера Telegram Павел Дуров решил использовать другие ресурсы, чтобы обойти блокировку Роскомнадзора.