Посольство России заявило об отсутствии планов на кибератаки по Лондону

Пресс-секретарь российского посольства в Лондоне заявил, что Россия не планирует кибератаки по Великобритании и попросил у страны ответных гарантий, передает РИА «Новости».

Пресс-секретарь сказал, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не опровергла сообщения СМИ о возможных кибератаках Лондона по России, несмотря на требование с российской стороны.

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«Россия не планирует никаких кибератак против Великобритании. Мы ожидаем, что британское правительство объявит о том же самом», — отметил представитель посольства.

Ранее посольство России прокомментировало сообщения о готовящейся кампании по кибершпионажу. Также ранее сообщалось, что Британия приготовилась к «ответной» кибератаке против России.