Сотрудников Госдепа предупредили об угрозе кибератак

Сотрудников Госдепа США предупредили о возможных кибератаках на ведомство, сообщает Politico.

По данным издания, за месяц более двух тысяч сотрудников ведомства получили электронные письма и сообщения в соцсетях с вредоносным ПО.

Сотрудников призвали сообщать о подобных сообщениях, чтобы специалисты могли понять «масштаб кибератак против Госдепа».

Реклама

«Персоналу рекомендуется быть осведомленным о подозрительной деятельности, связанной с текущими кибероперациями, направленными на Госдепартамент», — говорится в сообщении.

В марте российское посольство запросило у британской стороны разъяснения в связи с призывом совершить кибератаку на Россию. Российский посол отметил, что в ходе кампании, развернутой в британских СМИ, «в парламенте звучали обещания осуществить кибератаку против России».