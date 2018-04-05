Кремль ответил на блокировку страниц российских СМИ в Facebook

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль сожалеет о решении Facebook заблокировать сообщества ряда российских СМИ, передает РИА «Новости».

«Мы, безусловно, следим. И сожалеем», — заявил Песков.

Отвечая на вопрос о том, является ли блокировка проявлением враждебности, Песков ответил: «Является».

Ранее аккаунты «Федерального агентства новостей» (ФАН) в Facebook и Instagram были заблокированы. Руководитель ФАН Евгений Зубарев опубликовал официальное обращение, в котором связывает действия зарубежных социальных сетей с политической цензурой. Примерно в одно время с блокировкой аккаунтов ФАН в официальном профиле Марка Цукерберга в Facebook появилось письменное заявление. В нем основатель социальной сети объявил о том, что платформа ограничила доступ к 270 страницам, связанным с деятельностью Агентства интернет-исследований (IRA).