Корпорация Boeing заявила о хакерской атаке‍

Американская корпорация The Boeing Company сообщила о хакерской атаке на свою систему, пишет Techcrunch со ссылкой на заявление компании.

«Наш центр кибербезопасности обнаружил ограниченное вторжение вредоносного ПО, которое затронуло небольшое количество систем. Были приняты меры и это не затронуло сектор производства или снабжения», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что первоначальные сообщения об атаке, распространенные в СМИ, были преувеличены и неточны.