В России заявили о многократном увеличении хакерских атак на информационные объекты

Согласно исследованию российского центра «Антистихия» количество хакерских атак, в том числе направленных на компрометацию учетных данных, возросло в 2017 году более чем в 4 раза. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование центра.

«В Российской Федерации за 2017 год более чем в 4 раза возросло количество хакерских атак по сравнению с 2016 годом», — говорится в исследовании.

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По данным экспертов, больше всего атак пришлось на вирусы-шифровальщики (36%), эксплуатацию уязвимостей (26%), а также компрометацию учетных данных (23%).

В исследовании отметили, что среди всех хакерских атак в России DDos-атаки занимают 8%, а на манипулирование, взломы средств массовой информации и социальных медиаресурсов приходится 6%.

Также исследователи подчеркнули, что российские спецслужбы отмечают увеличение активности иностранных технических разведок.

Ранее сообщалось, что более четверти кибератак против России совершают из США.