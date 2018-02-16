Мюллер: «тролли из Ольгино» наняли американцев, чтобы те сыграли Клинтон в клетке

Спецпрокурор США Роберт Мюллер утверждает, что российские хакеры наняли американских граждан для перформанса, изображающего Хиллари Клинтон в клетке. Об этом сообщает Reuters.

Так, в обвинительном приговоре россиянам сказано, что они заплатили одному гражданину США за то, чтобы он построил клетку, и еще одной гражданке, чтобы она надела костюм Клинтон в тюремной униформе и залезла в нее.

Ранее бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что совсем не расстроен обвинением в его адрес со стороны спецпрокурора США Роберта Мюллера, который обвинил его «Агентство интернет-исследований» во вмешательстве в выборы в США в 2016 году.