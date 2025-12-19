На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Германии рассказали о страхе европейских политиков после слов Путина о «подсвинках»

Welt: европейские политики испугались слов Путина о «подсвинках»
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Резкая реакция президента России Владимира Путина на высказывания европейских политиков вызвала опасения у ряда представителей Евросоюза. Об этом сообщил немецкий телеканал Welt.

По информации издания, многие европейские политики были напуганы ответом российского лидера. Ведущая канала призвала их быть сдержаннее в угрожающих заявлениях в адрес Москвы, особенно это касается главы европейской дипломатии.

«Российский лидер высказался по этому поводу, пройдясь по европейским «подсвинкам». Многие из них испугались того, что он сказал», — заявила ведущая телеканала.

17 декабря Владимир Путин выступил на расширенном заседании коллегии министерства обороны. Он заявил, что на Западе «людям вбивают в голову страхи» по поводу неизбежности столкновения с Россией, и назвал европейских политиков «подсвинками».

В британской газете The Guardian слова Путина о «подсвинках» перевели как «маленькие хрюшки».

Ранее в Генштабе ВС России заявили о планах Европы по затягиванию конфликта на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Долину обязали вернуть квартиру: что теперь будет со спросом на вторичку в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами