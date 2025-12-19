В Германии рассказали о страхе европейских политиков после слов Путина о «подсвинках»

Резкая реакция президента России Владимира Путина на высказывания европейских политиков вызвала опасения у ряда представителей Евросоюза. Об этом сообщил немецкий телеканал Welt.

По информации издания, многие европейские политики были напуганы ответом российского лидера. Ведущая канала призвала их быть сдержаннее в угрожающих заявлениях в адрес Москвы, особенно это касается главы европейской дипломатии.

«Российский лидер высказался по этому поводу, пройдясь по европейским «подсвинкам». Многие из них испугались того, что он сказал», — заявила ведущая телеканала.

17 декабря Владимир Путин выступил на расширенном заседании коллегии министерства обороны. Он заявил, что на Западе «людям вбивают в голову страхи» по поводу неизбежности столкновения с Россией, и назвал европейских политиков «подсвинками».

В британской газете The Guardian слова Путина о «подсвинках» перевели как «маленькие хрюшки».

Ранее в Генштабе ВС России заявили о планах Европы по затягиванию конфликта на Украине.