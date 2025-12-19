На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Депутат рассказала о выплатах за время новогодних праздников

Депутат Стенякина: работодатель не вправе сокращать зарплату из-за праздников
Standret/Shutterstock/FOTODOM

Работодатели не имеют права сокращать зарплату своим сотрудникам на окладе за январь. Об этом сообщила ТАСС член комитета Государственной думы по труду Екатерина Стенякина.

«Очень важно: работающим россиянам за этот период отдыха работодатель не имеет права сокращать заработную плату. Все это зафиксировано в Трудовом кодексе», — подчеркнула Стенякина.

Парламентарий рекомендовала россиянам отстаивать свои трудовые права в случае, если начальство сообщило о намерении сократить выплаты за этот период. Она предложила в споре ссылаться на 112 статью Трудового кодекса.

Стенякина также напомнила, что новогодние праздники в 2026 году будут наиболее продолжительными из всех за последнее время. Так, первым рабочим днем в новом году станет понедельник, 12 января.

До этого депутат Ярослав Нилов рассказал о длительности последнего рабочего дня в текущем году. По информации парламентария, он не будет сокращенным. В тоже время, как отметил Нилов, 31 декабря будет нерабочим днем благодаря решению о переносе выходного.

Ранее Франция задействовала войска в борьбе с эпидемией, опасаясь срыва новогодних праздников.

