Депутат рассказала о выплатах за время новогодних праздников

Работодатели не имеют права сокращать зарплату своим сотрудникам на окладе за январь. Об этом сообщила ТАСС член комитета Государственной думы по труду Екатерина Стенякина.

«Очень важно: работающим россиянам за этот период отдыха работодатель не имеет права сокращать заработную плату. Все это зафиксировано в Трудовом кодексе», — подчеркнула Стенякина.

Парламентарий рекомендовала россиянам отстаивать свои трудовые права в случае, если начальство сообщило о намерении сократить выплаты за этот период. Она предложила в споре ссылаться на 112 статью Трудового кодекса.

Стенякина также напомнила, что новогодние праздники в 2026 году будут наиболее продолжительными из всех за последнее время. Так, первым рабочим днем в новом году станет понедельник, 12 января.

До этого депутат Ярослав Нилов рассказал о длительности последнего рабочего дня в текущем году. По информации парламентария, он не будет сокращенным. В тоже время, как отметил Нилов, 31 декабря будет нерабочим днем благодаря решению о переносе выходного.

Ранее Франция задействовала войска в борьбе с эпидемией, опасаясь срыва новогодних праздников.