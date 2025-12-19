На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России с 2026 года изменятся названия ряда профессий

Депутат Говырин: Госдума изменит названия должностей в 2026 для льгот работников
true
true
true
close
Владимир Федоренко/РИА Новости

Депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия») заявил, что с 2026 года изменится Общероссийский классификатор профессий и должностей. Об этом сообщает РИА Новости.

Говырин отметил, что в 2026 году изменения в трудовом законодательстве почувствует каждый работник, даже если он мало знаком с кадровыми вопросами. В первую очередь, будет изменен общероссийский классификатор профессий и должностей, который является основой для предоставления льгот и гарантий. По его словам, от названия должности зависит право на более ранний выход на пенсию, доплаты за особые условия труда и дополнительные отпуска.

Говырин отметил, что, если работодатель оформляет позицию с произвольным названием, при обращении за пенсией или подтверждением льгот могут возникать споры.

«Поэтому в следующем году имеет смысл хотя бы раз заглянуть в трудовой договор и приказ о приеме, сравнить формулировку с той, которая фактически описывает работу, и при расхождениях задавать вопросы в кадровой службе», — сказал депутат.

17 декабря Говырин рассказал RT, что в России с 1 января 2026 года вступят в силу новые федеральные законы и подзаконные акты. В числе прочего, они затронут вопросы социальной поддержки граждан, зарплаты, пенсионных выплат и другие сферы.

Ранее стало известно о повышении выплат работодателей до 1 млн рублей при рождении ребенка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Долину обязали вернуть квартиру: что теперь будет со спросом на вторичку в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами