В России с 2026 года изменятся названия ряда профессий

Депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия») заявил, что с 2026 года изменится Общероссийский классификатор профессий и должностей. Об этом сообщает РИА Новости.

Говырин отметил, что в 2026 году изменения в трудовом законодательстве почувствует каждый работник, даже если он мало знаком с кадровыми вопросами. В первую очередь, будет изменен общероссийский классификатор профессий и должностей, который является основой для предоставления льгот и гарантий. По его словам, от названия должности зависит право на более ранний выход на пенсию, доплаты за особые условия труда и дополнительные отпуска.

Говырин отметил, что, если работодатель оформляет позицию с произвольным названием, при обращении за пенсией или подтверждением льгот могут возникать споры.

«Поэтому в следующем году имеет смысл хотя бы раз заглянуть в трудовой договор и приказ о приеме, сравнить формулировку с той, которая фактически описывает работу, и при расхождениях задавать вопросы в кадровой службе», — сказал депутат.

17 декабря Говырин рассказал RT, что в России с 1 января 2026 года вступят в силу новые федеральные законы и подзаконные акты. В числе прочего, они затронут вопросы социальной поддержки граждан, зарплаты, пенсионных выплат и другие сферы.

Ранее стало известно о повышении выплат работодателей до 1 млн рублей при рождении ребенка.