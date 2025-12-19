Начальник генерального штаба Бельгии Фредерик Вансина признал эффективность и массовость российских вооружений. Его слова передает агентство Belga.

По мнению военачальника, европейским армиям стоит пересмотреть концепцию «достаточно хорошего» в системах вооружений и закупать менее технологичное, но эффективное оружие в больших объемах.

«У России имеется большое количество достаточно эффективной техники, причем впечатляющие объемы. Речь идет о массовости... Одним из вызовов для европейских армий является переосмысление концепции «достаточно хорошего» в системах вооружений», — сказал Вансина.

В конце ноября издание Military Watch Magazine писало, что российские истребители Су-30СМ2 подтвердили свою эффективность в зоне специальной военной операции. Они уничтожили не только сотни воздушных, но и наземных целей, в том числе находящиеся на вооружении украинской армии комплексы противовоздушной обороны дальнего действия Patriot.

Ранее на Украине пожаловались на увеличение дальности полета ракет «Искандер-М».