Шерпа рассказала, что США рассчитывают увидеть Путина на саммите G20 в Майами

Шерпа Лукаш: США очень рассчитывают на участие Путина в саммите G20 в Майами

Председательствующие в «Большой двадцатке» (G20) Соединенные Штаты очень рассчитывают на участие всех лидеров стран, включая президента России Владимира Путина, на итоговом саммите в Майами. Об этом в интервью РИА Новости заявила российская шерпа в организации Светлана Лукаш.

«Мое общение с американскими коллегами показывает, что председательство очень рассчитывает на участие всех лидеров в саммите», — сообщила Лукаш.

О том, что США готовятся к возможному приезду Путина на саммит G20 в Майами, рассказала Лукаш 18 октября.

В Вашингтоне 15-16 декабря состоялась первая встреча представителей стран «Группы двадцати» в рамках стартовавшего председательства США.

С 22 по 23 ноября текущего года в Йоханнесбурге в Южно-Африканской Республике состоялся саммит «Группы двадцати». Все сессии и двусторонние встречи были организованы в закрытом формате, без доступа СМИ.

Как заявил заместитель главы администрации президента России Максим Орешкин, делегация страны в ходе мероприятия провела конструктивные встречи по вопросам экономического сотрудничества. Чиновник назвал саммит под председательством ЮАР успешным и подчеркнул, что РФ удовлетворена его итогами.

Ранее Путин отверг возвращение России в «Большую восьмерку».