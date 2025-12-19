На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Шерпа рассказала, что США рассчитывают увидеть Путина на саммите G20 в Майами

Шерпа Лукаш: США очень рассчитывают на участие Путина в саммите G20 в Майами
close
Kevin Lamarque/Reuters

Председательствующие в «Большой двадцатке» (G20) Соединенные Штаты очень рассчитывают на участие всех лидеров стран, включая президента России Владимира Путина, на итоговом саммите в Майами. Об этом в интервью РИА Новости заявила российская шерпа в организации Светлана Лукаш.

«Мое общение с американскими коллегами показывает, что председательство очень рассчитывает на участие всех лидеров в саммите», — сообщила Лукаш.

О том, что США готовятся к возможному приезду Путина на саммит G20 в Майами, рассказала Лукаш 18 октября.

В Вашингтоне 15-16 декабря состоялась первая встреча представителей стран «Группы двадцати» в рамках стартовавшего председательства США.

С 22 по 23 ноября текущего года в Йоханнесбурге в Южно-Африканской Республике состоялся саммит «Группы двадцати». Все сессии и двусторонние встречи были организованы в закрытом формате, без доступа СМИ.

Как заявил заместитель главы администрации президента России Максим Орешкин, делегация страны в ходе мероприятия провела конструктивные встречи по вопросам экономического сотрудничества. Чиновник назвал саммит под председательством ЮАР успешным и подчеркнул, что РФ удовлетворена его итогами.

Ранее Путин отверг возвращение России в «Большую восьмерку».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Долину обязали вернуть квартиру: что теперь будет со спросом на вторичку в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами