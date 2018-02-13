Суд Лондона оставил в силе ордер на арест Ассанжа

Магистратский суд лондонского района Вестминстер оставил в силе ордер на арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщает РИА «Новости».

«С одной стороны, человек не появился в суде, с другой стороны, он не может выйти из небольшой квартиры и теряет здоровье. Он должен появиться в суде и отстоять свою позицию», — заявила судья.

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Адвокаты Ассанжа призывали отменить ордер на арест, связывая его с решением властей Швеции, которые прекратили дело против Ассанжа, подозреваемого в совершении изнасилования в 2010 году.

Ранее СМИ сообщили, что врачи опасаются за психику Ассанжа после пяти лет, проведенных в посольстве Эквадора в Лондоне.